Kourtney Kardashian fez uma nova sessão de fotos para exibir a sua barriguinha de grávida.

A socialite surge nas imagens com roupa justa, realçando o estado avançado da gestação.

Em algumas das fotos aparece também o pai do bebé, Travis Barker.

A irmã de Kim Kardashian já é mãe de Mason, de 13 anos, Penelope, de 10, e Reign, de oito, fruto do anterior casamento com Scott Disick. O bebé que agora está a caminho é o primeiro em comum com o baterista dos Blink-182.

