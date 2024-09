Kourtney Kardashian é conhecida por não prescindir de tempo em família e se dedicar muito aos filhos.

Numa conversa no podcast 'Him & Her', a empresária falou sobre a prática de co-sleep dos filhos, que consiste em partilhar a cama com os pais.

Kardashian disse ser "natural e instintivo" e revelou que o filho Mason dormiu consigo até ter sete anos, enquanto a filha Penelope até aos 11.

Mason tem 14 anos, Penélope 12 e Reign nove, todos são filhos do seu anterior relacionamento com Scott Disick. Kourtney é ainda mãe de Rocky, de dez meses, fruto da sua relação atual com o marido, Travis Barker.

"Estamos com horários doidos agora, por causa da tournée de verão, mas dormimos com o nosso bebé", continuou na entrevista com Lauryn Evarts Bosstick e Michael Bosstick.

Quando questionada sobre como o casal arranja privacidade para os momentos íntimos, a empresária respondeu, brincando: "Acabamos sempre por conseguir arranjar maneira. É só pôr um cadeado na sala de cinema."

