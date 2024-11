Esta quarta-feira, 27 de novembro, Rui Santos mostrou o seu lado mais cómico.

O ator partilhou uma fotografia sua, deitado num sapato de salto alto gigante e lançou o desafio:

"A melhor legenda ganha dois convites para a minha peça. Querem arriscar?"

A peça de teatro a que Rui Santos se refere é: 'Pénis. (Uma espécie de) musical', que irá estar no São Mamede CAE, no dia 6 de dezembro, e estreou no dia 3 de outubro no Casino do Estoril.

Alguns internautas já reagiram e lançaram as suas apostas. "Quero uma pedra dessas no meu sapato", escreveu uma delas.

Ora veja e deixe as sugestões de legenda.

