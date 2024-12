A dupla de 'Inspetor Max' vai voltar a juntar-se num projeto televisivo, mas da SIC. Uma curiosidade que foi destacada na página de Instagram de Rui Santos, que na série da TVI deu vida a Sérgio Calado.

"Estamos a gravar no mesmo projeto para a SIC. A estreia da novela será para o ano, não posso adiantar mais informações, posso apenas dizer que é sempre um privilégio trabalhar com as pessoas de quem gostamos como o Fernando Luís, que depois de 20 anos de 'Inspetor Max' ainda estaremos aqui para muitos e bons anos. Forte abraço, Fernando", disse o ator junto de duas fotografias em que aparece com o colega e amigo.

Os seguidores, como seria de esperar, não tardaram a reagir. "Que maravilha" ou "a minha dupla favorita de polícias", são alguns dos comentários que se pode ler.

