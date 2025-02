Além de ter abordado temas mais pessoais, Rui Santos também acabou por falar de um projeto que marcou a sua carreira, 'Inspetor Max', da TVI, onde deu vida ao inspetor Sérgio Calado.

"Houve uma fase em que tinha terminado o 'Inspetor Max' e estava no ar há dois/três anos. Ao início estava um bocado revoltado porque as pessoas só me associavam àquele produto. Mas eu tinha feito outras coisas, 'Laços de Sangue', 'Floribella', 'Morangos com Açúcar', 'Vingança'... Nada! Era só o 'Inspetor Max'", confessou Rui Santos.

No entanto, passados 20 anos, sente-se "agradecido" com o sucesso deste projeto. "O carinho do público consegue-te meter-te bem-disposto. E depois 20 anos é muito tempo, acompanhaste gerações", disse, contando também que continua a ser reconhecido como Sérgio Calado do 'Inspetor Max', e muitas vezes apenas pela sua voz.

"O carinho do público tem sido fantástico, e eu já me mentalizei. Sei que é assim que o público português se vai lembrar de mim. Vou ser o eterno Sérgio Calado do 'Inspetor Max'", afirmou.

