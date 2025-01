Catarina Isaac, jornalista da CNN Portugal, anunciou que o seu percurso no jornalismo chegou ao "fim". O anúncio foi feito pela própria na sua página de Instagram, através de um texto no qual confessou que "despedidas nunca são fáceis", considerando esta "uma das mais difíceis de sempre".

"É uma decisão minha. Consciente. Pensada (oh, tanto tempo e tantas vezes pensada). Muito ponderada. Há até, algures no meu telemóvel, a tabela dos prós e dos contras desta decisão. E sim, é provável que, daqui a uns tempos, me passe pela cabeça que fiz a escolha errada ou pense que cometi um erro", desabafa.

Catarina garante que a decisão não foi "tomada de cabeça quente". "Decidi deixar o jornalismo, depois de seis anos a dedicar-me de corpo e alma, porque atingi um ponto em que já não me sentia feliz a fazer aquilo que toda a vida sonhei. Já eram mais os dias em que me sentia infeliz, do que aqueles que me faziam sentir verdadeiramente completa, apaixonada pela vida. E isso, para mim, não é forma de viver", realça.

"Cumpri o sonho de menina. Cumpri todos os objetivos que defini para mim mesma. Mas a vida não é cor de rosa. A vida não é, de todo, só o lado bonito que publico nas redes sociais. É por isso que, agora, é hora de voltar a saltar. De cabeça erguida. De sair da minha zona de conforto. Fazer diferente, arriscar e provar a mim mesma que sou aquilo que eu quiser ser. No coração, claro, sou e serei sempre jornalista. Isso e mais qualquer coisa", notou.

Leia a publicação completa: