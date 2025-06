Foi através das redes sociais que Vítor Moura anunciou estar de saída da TVI e CNN Portugal. O jornalista termina a parceria de trabalho com os canais, revelando preparar-se agora para abraçar "um novo desafio numa área diferente".

"Neste ano em que completei 30 anos como jornalista profissional, quero dizer-vos que vou abraçar um novo desafio numa área diferente, mas não distante", começou por referir.

Vítor Moura optou por não desvendar onde irá trabalhar no futuro, referindo apenas a respeito deste novo desafio que se tratou de um "convite inesperado".

"O convite foi inesperado e a decisão amadurecida durante alguns dias com as minhas pessoas. Saio de cena convicto de que fui o melhor profissional que soube e pude ser nos vários projetos em que me envolvi na televisão, na rádio e na imprensa escrita. E não, não saio descrente no papel essencial do jornalismo na defesa de uma sociedade livre e democrática, tolerante e informada; bem pelo contrário, no contexto sociopolítico em que vivemos."

O jornalista realçou ainda que esta despedida não é "um adeus ao espaço público", mas sim "o fim de uma longa série de capítulos extraordinários".

"Nestas três décadas, viajei pelo mundo, conheci e entrevistei pessoas estupendas, trabalhei com camaradas inesquecíveis, ajudei a formar várias gerações de alunos talentosos, acompanhei eventos incríveis, moderei debates interessantíssimos, aprendi todos os dias. Cada uma dessas experiências marcou-me profundamente, mas ensina-nos a experiência que a vida dá muitas voltas.

Chegou o momento de iniciar mais uma dessas voltas, assumindo outras responsabilidades e ajudando a fazer a diferença pela positiva na Cultura, uma das áreas que sempre me interessou mais e não só como jornalista. Acredito, como se diz nos filmes, que o melhor ainda está para vir. Que venha ele! Muito obrigado a todos", terminou.

Vítor Moura, recorde-se, tinha na TVI e CNN Portugal um papel fundamentalmente ligado à área da informação noticiosa relacionada com cultura. O jornalista era o rosto que dava a conhecer as grandes estreias do cinema nacional e internacional, tendo tido oportunidade de conversas com grandes estrelas de Hollywood.

Também as novidades no mundo da música era por si apresentadas, através de entrevistas a grandes interpretes nacionais.

No espaço de um mês, é o segundo jornalista a sair da TVI

Vítor Moura é o segundo grande rosto da informação da TVI a deixar o canal. Também Paulo Salvador confirmou, em maio deste ano, a sua saída da TVI após 32 anos de trabalho.

"Meus caros amigos, por vários motivos, a reportagem que hoje será emitida no 'Jornal Nacional' [O Bailarino] é para mim especial. Primeiro porque é a história inspiradora de um jovem com ambição e dedicação, mas sobretudo porque encerra um ciclo de 32 anos na TVI.

Despeço-me de uma casa que ajudei a construir com aquilo que sempre mais me apaixonou. Histórias de pessoas. O Bailarino, esta noite", disse Paulo Salvador ao comunicar, a 13 de maio de 2025, que estava de saída do canal.

