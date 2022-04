Aos poucos, Kim Kardashian começa a tornar cada vez mais público o namoro com Pete Davidson.

Depois de ter assumido o romance nas redes sociais, a empresária contou como se sente em declarações 'Good Morning America'.

Num teaser divulgado pelo programa, Kim afirmou estar "feliz e em paz" ao lado do comediante do 'Saturday Night Live'.

Recorde-se que o início do namoro ficou marcado pelas polémicas com Kanye West, ex-marido de Kim Kardashian, que não reagiu bem à notícia. A empresária e o rapper divorciaram-se no início de 2021 e têm quatro filhos em comum.

