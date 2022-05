Khloé Kardashian revelou que a irmã, Kendall Jenner, "não ficou feliz" com o vídeo viral onde a modelo tenta cortar um pepino.

"Oh meu Deus, ela não está feliz com isso", comentou Khloé no podcast 'Not Skinny But Not Fat', esta terça-feira. "Sinto-me tão mal", acrescentou.

"Ela tem uma vida perfeita, é um belo ser humano. Ela é, tipo, todas essas coisas incríveis, ela pode não saber cortar um pepino", continuou.

Mas não deixou de também 'brincar' com a situação. "Estava apenas confusa porque é que ela estava a posicionar-se daquela maneira. Não sabemos. Mas eu amo-a. Ela é perfeita", disse.

De referir que na altura em que as imagens se tornaram virais, Kendall reagiu publicamente. "Trágico", disse ao partilhar um dos muitos comentários que se 'espalharam' pelas redes sociais.

Leia Também: Imagens de Kendall Jenner a cortar pepino tornam-se virais