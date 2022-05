Kendall Jenner está no centro das atenções nas redes sociais, depois dos internautas não terem ficado indiferentes às imagens da modelo a cortar um pepino.

A manequim, de 26 anos, agitou a Internet após ter ido para o ar o último episódio do reality show da família, 'The Kardashians', da Hulu.

Kendall Jenner é vista a visitar a mansão da mãe, Kris Jenner, em Los Angeles, e decidiu ser a própria a preparar o lanche.

Recusando a oferta da mãe de pedir ao chef da família para lhe preparar alguma coisa, Kendall insistiu que iria fazer o lanche sozinha e que cortar pepino seria uma tarefa fácil.

No entanto, afinal não foi assim tão fácil para a modelo, que acabou por admitir que não era boa a cortar o alimento. Kris rapidamente chamou o chef e pediu-lhe para que cortasse o pepino.

"A Kendall Jenner não saber cortar um pepino e a Kris a chamar o chef é hilariante", pode ler-se entre as muitas reações que se 'espalharam' pelas redes sociais.

Veja outras reações abaixo:

https://t.co/D5Y6I7qLYL

— Jamie Crain (@JamieCrain)

how to cut a cucumber? That was the most bizarre thing I’ve ever seen.

— Kate McGrath (@kate_mc77)