Em janeiro, Amanda Hirsch, criadora do podcast 'Not Skinny But Not Fat', reagiu ao trailer da série 'Com Amor, Meghan', comparando a duquesa de Sussex à atriz Blake Lively e dizendo que o novo programa ia colocar a sua autenticidade (ainda mais) em causa.

No vídeo, partilhado por Hirsch, pode ouvir-se a influencer a dizer: "Estou genuinamente preocupada com a Meghan. Não sou uma 'hater', mas isto parece forçado".

Além disso, referiu que se tivesse sido consultada, teria tido a capacidade de "melhorar a série e dar conselhos" a Meghan Markle.

@notskinnybutnotfat The trailer for Meghan’s new Netflix (Martha Stewart style show) dropped and I’m scared for her original sound - Amanda Hirsch

Sem que se esperasse, a duquesa respondeu a Hirsch e da forma mais inusitada - com uma carta escrita à mão. A imagem foi partilhada pela podcaster na sua página de Instagram.

"Pessoal, estou a ficar com medo da Meghan", escreveu.

Na carta, que tem o logotipo oficial da duquesa, pode ler-se: "Querida Amanda, soube que estavas preocupada. Não te preocupes, vamos aproveitar isto juntas. Como sempre, Meghan".

'Com Amor, Meghan' tem sido alvo de diversas críticas, principalmente no Reino Unido. Muitos consideram o conteúdo forçado e uma tentativa de retratar a duquesa como uma 'fada do lar', uma imagem que consideraram desconectada da realidade.

Apesar disso, a Netflix anunciou que a série seria renovada para uma segunda temporada.

