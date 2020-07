Katia Aveiro tem dedicado os últimos meses a fazer crescer a sua imagem enquanto digital influencer e a cuidar da sua imagem enquanto mulher.

Aos 43 anos, e quase um ano depois de ter sido mãe pela terceira vez, a irmã de Cristiano Ronaldo está agora mais empenhada que nunca no regresso aos treinos.

Esta sexta-feira, dia 10, a empresária mostrou-se a treinar no ginásio e garantiu estar decidida a sair da sua zona de conforto.

"A tua vida só vai mudar, quando tu estiveres mais comprometida com os teus sonhos do que com a tua zona se conforto", afirma a carismática Katia.

