Katia Aveiro tem estado mais do que nunca ligada às redes sociais, agora que está dedicada em formar-se profissionalmente na área do marketing digital. As redes sociais têm sido o seu principal veículo de comunicação e a semana começou uma vez mais com uma mensagem a quem a segue.

"Disseram que eu mudei, claro que mudei, jamais poderia ser a mesma depois de tudo que passei e aprendi", escreveu a irmã de Cristiano Ronaldo na legenda de uma fotografia.

Será uma resposta às críticas de que é alvo recorrentemente?

Leia Também: Katia Aveiro sobre fecho de restaurante: "Triste, mas senti um alívio"