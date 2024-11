Katia Aveiro deu que falar aquando da sua viagem de aniversário ao Dubai. A irmã de CR7 estava mesmo a 'vivê-las' e fez questão de o mostrar aos seus seguidores.

De regresso a Portugal, a empresária tem usado as redes sociais para desabafar e mostrar o seu valor perante os 'haters'.

Este domingo, 3 de novembro, Katia Aveiro partilhou um carrossel de fotografias suas.

De sorriso aberto, a irmã de Cristiano Ronaldo veste um conjunto de camisa e calças brancas, e um 'top' preto rendado.

No conjunto das fotografias, surge ainda uma aproximada, na qual se pode ver o colar especial de Katia Aveiro com quatro pendentes - três em representação dos filhos e um com a letra 'K'.

"Não permiti que os rótulos me limitassem!", escreveu a empresária. "Eu posso ser quem eu quiser".

Ora veja.

