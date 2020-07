Katia Aveiro vive uma fase de descoberta profissional. Atualmente a investir na sua carreira como influenciadora digital, a irmã de Ronaldo tem vindo a partilhar com os fãs a forma como tem experienciado este período, sublinhando as descoberta que tem feito.

"Existem tantas pessoas que estão a refletir sobre o seu estado atual, ou porque fechou o negócio ou porque está com muito tempo livre, ou porque trabalha muito e não tem retorno, ou porque está desempregado, ou porque precisa de um rendimento extra, etc.", começou por referir numa publicação na sua conta de Instagram.

Entretanto recordou a altura em que decidiu fechar o seu restaurante no Brasil: "Quando eu tinha o restaurante, por exemplo, eu tantas vezes reclamei da minha vida corrida, de não conseguir ter mais tempo para os meus, de tantas vezes tentar e não conseguir me comunicar com clientes e empregados, isso me afetava no dia a dia e a quem me rodeava, eu queria ir mais além por mim e não dependendo de outros".

"Após a decisão de o encerrar no meio da pandemia, nos primeiros dias até que fiquei triste, mas depois senti um alívio, uma paz de aceitação boa, daí a decisão de não reabrir pelo menos para já e comecei a pesquisar sobre outras coisas que sempre quis fazer", notou.

"Recuso-me a não fazer nada, a não vencer, a não ganhar e trabalhar no meu propósito profissional dependendo única e exclusivamente do meu esforço e dedicação", completou.

