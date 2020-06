Katia Aveiro está cada dia mais apaixonada pelo companheiro e pai da sua filha, Alexandre, com quem vive no Brasil. Um sentimento que diz trazer-lhe a maior das felicidades e foi sobre tal estado de serenidade que quis falar aos fãs por via das redes sociais, esta terça-feira.

"O amor, ai o amor que tanta gente deveria ter. Se tivesse tenho a certeza que o mundo seria mais doce e menos amargo... Falei mundo e bem... Mas queria falar das mulheres, mais amadas seriam menos amarguradas ...E é isto!!! Foi só um recado amoroso para descontrair", afirmou numa publicação.

As palavras acompanham uma fotografia carinhosa do casal, que tem em comum a pequena Valentina, de 10 meses.

De recordar que Katia Aveiro é ainda mãe de Rodrigo e Dinis, do casamento passado com José Ferreira.

