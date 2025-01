Katia Aveiro continua em Portugal e tem aproveitado para estar com os filhos mais velhos, Rodrigo e Dinis.

Ainda este sábado, a irmã de Cristiano Ronaldo publicou um conjunto de imagens no Instagram em que aparece com os jovens, que são fruto da relação terminada de Katia com José Dinis Pereira.

"Encho o coração… quando sorrio com eles, quando crio memórias com eles, quando os beijo, quando os abraço, quando vejo o quão maravilhosos eles são. E são mesmo. Quando vejo os homens lindos que se estão a tornar. Dois filhos maravilhosos. Que sorte a minha, meu Deus. Que sorte", disse na legenda das fotografias que pode ver na galeria.

De recordar que Katia é ainda mãe da pequena Valentina, fruto da atual união com Alexandre Bertolucci, com quem vive no Brasil.

Leia Também: "As minhas verdades mudaram com o tempo, os meus valores não"