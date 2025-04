Katia Aveiro não poderia estar mais feliz. A irmã de Cristiano Ronaldo vai receber uma visita muito especial nesta Páscoa.

Os dois filhos mais velhos da empresária estão a caminho do Brasil para passar a época festiva junto da mãe e da irmã mais nova.

"Os amores da minha vida estão a vir. Pensem numa mãe com o coração a explodir de tanta alegria", declarou ao mostrar Rodrigo e Dinis na viagem.

Os dois filhos mais velhos de Katia Aveiro, recorde-se, nasceram do casamento com José Pereira. Já a pequena Valentina é fruto da atual relação com Alexandre Bertolucci.



© Reprodução Instagram - Katia Aveiro

