Katia Aveiro vai mudar de casa, tal como revelou a própria através de diversas partilhas feitas na rede social Instagram. Mas qual o motivo para esta decisão?

Os fãs questionaram a irmã de Cristiano Ronaldo e ela não tardou a esclarecer.

"Qual o motivo da mudança? A sua casa parece tão linda", escreveu uma internauta.

"Na verdade, gosto mais de morar no centro do que no meio do campo. Não que não goste da natureza total, mas a praticidade é prioridade. A minha casa é muito grande, não a uso toda e não tem sentido insistir numa coisa que felizmente é fácil de resolver para mim", começou por esclarecer.

"Já queria ter mudado faz algum tempo (consegui um lugar que gosto e consegui convencer o meu marido). Agora é só colocar mãos à obra. No caso, à mudança", continuou, justificando os motivos para que a mudança esteja a acontecer agora.

"A minha casa é linda, sim, e vou ter outra linda também", terminou, mostrando-se entusiasmada com os planos futuros.



© Reprodução Instagram - Katia Aveiro

