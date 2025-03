Nem todos os negócios correm bem e que o diga Cristiano Ronaldo. Um ano depois de ter aberto o restaurante Toto, em Madrid, eis que o craque português e Rafael Nadal, seu sócio, encerraram o espaço (pertencente a uma cadeia de restauração por ambos criada e presente em todo o mundo).

A notícia foi comentada no programa 'V+Fama' desta terça-feira, 11 de março.

"Fechou totalmente ao não cumprir as expectativas", notou o apresentador Adriano Silva Martins.

"Todos continuam abertos no mundo. Acho que não é desavença entre sócios", indicou ainda.

Na visão de Pedro Capitão, um dos comentadores, o que poderá ter falhado foi o chef, uma vez que "quem manda no restaurante é sempre a cozinha".

António Leal e Silva, outro dos comentadores, não concordou com a perspetiva. "Há restaurantes que a pessoa se desloca para ir comer. A mim não me parece que seja o caso deste tipo de negócio. As pessoas não vão a este restaurante para apreciar a comida, vão porque é giro, tem um preço simpático, para serem vistos", defendeu.

Para além disto, este considera que na restauração a presença dos donos é "importantíssima", pelo que se não tiverem alguém de "extrema confiança" para os representar, é muito difícil manter um espaço aberto.

