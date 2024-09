Cristiano Ronaldo decidiu terminar um ciclo que iniciou em 2006 na sua vida. Falamos das lojas da marca de roupa do craque que estão agora "todas fechadas", conforme Adriano Silva Martins revelou no programa 'V+Fama'.

"Fecharam definitivamente em 2022", sublinha.

Cláudia Jacques, uma das comentadoras do formato, notou: "Não será que estas lojas tinham como objetivo entreter e dar trabalho às irmãs? O Cristiano Ronaldo abriu as lojas para que as irmãs tivessem um negócio, quem tomava conta eram elas".

"Sei que no caso da Elma ela estava super empenhada e dedicava-se àquilo de corpo e alma", fez saber António Leal Silva. "Na loja do Algarve cheguei a estar com ela, com a Dolores e Katia", completou.

