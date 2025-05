Pedro Capitão não poupou nas críticas a Elma Aveiro, irmã de Cristiano Ronaldo, na sequência de comentários que esta fez sobre José Malhoa, tendo referido que "este não respeitava as mulheres" (dado que tinha vários filhos).

O caso 'voltou à baila' através do próprio músico que, recentemente, esteve no programa 'Bom dia Alegria', do V+TVI.

"Houve muita gente que me criticou. Por exemplo, a irmã do meu querido amigo Cristiano Ronaldo, que me criticou porque eu tinha a mania que era um galã… Os meus filhos estão aperfilhados, tiveram tudo a que tiveram direito e são meus amigos", argumentou.

"Nunca dei esta bronca na senhora, porque ela não me conhece de lado nenhum, eu não tenho nada com a vida da senhora e ela não tem nada com a minha", disse ainda.

O assunto foi comentado no programa 'V+Fama', sendo que Pedro Capitão abordou o tema sem 'papas na língua'.

"O facto de teres casado 5, 10, 15 20 [vezes] e de teres filhos de todos os casamentos e relações não invalida nada, e não te desprestigia - nem a ti, enquanto homem, nem à tua mulher", argumentou.

"A Elma Aveiro está com muito tempo livre. Vá lavar uma loiça, varrer uma casa que não lhe faz mal nenhum", atirou por fim.

Veja aqui o momento.

Leia Também: Adriano Silva Martins corrige declarações de Cinha Jardim sobre a filha