Georgina Rodríguez recorreu à sua página de Instagram, na qual tem uma comunidade de mais de 67 milhões de seguidores, para partilhar novas imagens das férias em família passadas com Cristiano Ronaldo, seu companheiro.

Nas fotografias, que poderá ver na galeria, a modelo e influenciadora digital mostrou as paisagens que tem do iate de luxo no qual se encontra hospedada. Num dos retratos posa ao lado do craque português.

Segundo a imprensa, o craque encontra-se a passar férias em Maiorca, Espanha, tal como aconteceu no ano passado.

Já Ronaldo tem-se mantido em silêncio, sendo que a sua última partilha nas redes sociais foi uma homenagem a Diogo Jota.

A polémica após Ronaldo falhar último adeus a Diogo Jota

A ausência de Cristiano Ronaldo nas cerimónias fúnebres dos irmãos Diogo Jota e André Silva deu muito que falar. Se por um lado houve quem percebesse a decisão do capitão da seleção em não estar presente, por outro, surgiu quem não poupasse nas críticas.

Uma das personalidades a criticar abertamente Ronaldo foi Ana Garcia Martins. Para a influencer, também conhecida como 'A Pipoca Mais Doce', o jogador deveria "ter-se chegado à frente".

"Não questiono, por um segundo, que o Cristiano não esteja a sofrer com esta perda. Mas não consigo perceber que, enquanto capitão, não tenha marcado presença", argumentou.

"Há 20 anos que o Cristiano sabe o que é o assédio da imprensa, dos fãs, não é uma novidade. E sabe também como proteger-se disso, tem meios mais do que suficientes e sabe que, em querendo, seriam criadas todas as condições para poder estar em segurança e com a máxima dignidade", completou.