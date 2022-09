Kate Middleton, o príncipe William, o príncipe Harry e Meghan Markle conversaram com a multidão que estava no lado de fora do Castelo de Windsor, este sábado, após a morte da rainha Isabel II.

De acordo com a imprensa internacional, enquanto falava com os populares, Kate acabou por partilhar as palavras do filho mais novo, o príncipe Louis, de quatro anos, sobre a morte da bisavó.

"Pelos menos a vovó está agora com o bisavô", disse o menino, segunda a mamã, como citada Roya Nikkhah, do The Sunday Times.

O príncipe William e Kate Maiddleton são ainda pais do príncipe George, de nove anos, e da princesa Charlotte, de sete.

De recordar que a rainha Isabel II morreu na quinta-feira, 8 de setembro, aos 96 anos. O marido da monarca, o príncipe Filipe, morreu no ano passado, aos 99 anos.

