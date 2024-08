Kate Middleton ponderou "recusar" o título de princesa de Gales, isto por estar tão associado à falecida sogra, a princesa Diana.

O tema esta destacado no novo livro de Robert Jobson, 'Catherine, The Princess of Wales: A Biography of the Future Queen', e o autor diz que Kate ponderou o peso das comparações à 'princesa do povo', que morreu numa trágico acidente de carro em Paris, em 1997, aos 36 anos.

"Ela sabia que seria inevitavelmente comparada à Diana, cuja morte prematura provocou um misto de raiva e pesar. E ela estava certa", diz Robert Jobson, segundo o Daily Mail, acrescentando que o tema terá sido até discutido entre a família real.

No entanto, quando Carlos III se tornou rei em setembro de 2022, após a morte da rainha Isabel II, Kate acabou por "aceitar" o título "por respeito ao marido e ao rei".

A princesa Diana, recorde-se, tornou-se princesa de gales quando se casou com o então príncipe de Gales, Carlos, em 1981, e ficou conhecida como Diana, princesa de Gales após o divórcio em 1996.

Leia Também: Kate Middleton e príncipe William manifestam-se após morte de crianças