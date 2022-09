A imprensa internacional relata que foi o príncipe William quem convidou o irmão, Harry, e a cunhada, Meghan Markle, para se juntarem a si e a Kate Middleton e juntos caminharem no lado de fora do Castelo de Windsor, no Reino Unido. A aparição pública dos casais foi uma surpresa.

A CNN adianta que os casais passaram cerca de 45 minutos a conversar com a multidão que estava do lado de fora do Castelo de Windsor, antes de saírem do local no mesmo carro.

Abraços, palavras de carinho e flores foram elementos que fizeram parte deste momento único.

Uma fonte real revelou que a razão de William ter convidado o irmão a fazer parte deste momento prende-se ao facto de achar importante mostrar a união da família nesta fase difícil.

Desde março de 2020 que os quatro não eram vistos juntos em público. Os dois casais estiveram no Jubileu de Platina da Rainha, mas não foram fotografados juntos.

Leia Também: Príncipes Harry e William cumprimentam juntos multidões em Windsor