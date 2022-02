Kanye West recusou-se a atuar no Coachella a não ser que Billie Eilish peça desculpa pelos comentários que fez referentes à segurança num concerto que deu no passado dia 5 de fevereiro, no State Farm Arena em Atlanta.

O rapper de 44 anos, que mudou o seu nome para Ye, expressou a sua indignação no Instagram. "Vá lá Billie, nós amamos-te, por favor, pede desculpa ao Trev e às famílias daqueles que perderam os seus entes queridos, ninguém quis que isto acontecesse. O Trav não fazia a mínima ideia do que estava a passar quando estava em palco e ficou muito mal com o que aconteceu e sim, o Trav vai estar comigo no Coachella, mas agora preciso que a Billie me peça desculpa antes de atuar".

Respondendo à publicação, a cantora afirmou: "Nunca disse nada sobre o Travis, literalmente. Estava apenas a ajudar um fã".

