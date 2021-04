Kacey Musgraves pode estar novamente com o coração preenchido. A cantora, de 32 anos, foi vista com o alegado novo namorado, Gerald Onuoha, em fotos obtidas pelo Page Six.

Embora não seja claro que Musgraves e Onuoha mantêm uma relação amorosa, o certo é que ambos foram vistos num clima muito próximo, abraçado, em Los Angeles, no domingo, enquanto esperavam por um Uber.

Enquanto que a artista surgiu com um visual casual, com um conjunto composto por umas calças e top às riscas azuis, Onuoha optou por um look de ganga, de calças e casado.

