Ana de Armas foi vista com um homem misterioso e os seus amigos de quatro patas, em Hollywood Hills, esta segunda-feira.

Ambos estavam com um look mais descontraído e parecia que já se conheciam há algum tempo. Durante o passeio até pararam para tomar um café, relata o Page Six.

Imagens que foram captadas pelos paparazzi e que estão também a circular nas redes sociais, como pode ver nas publicações abaixo:

Recorde-se que Ana de Armas separou-se de Ben Affleck em janeiro, depois de quase um ano de namoro.

