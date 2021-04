Ben Affleck não poupou nos elogios que fez a Jennifer Lopez, com quem manteve um relacionamento há 17 anos, evidencia a imprensa internacional.

Numa entrevista à revista InStyle, o ator de 48 anos afirmou que a artista é uma pessoa "trabalhadora", só tendo coisas boas para dizer acerca dela.

"Pensava que tinha uma boa ética no trabalho, mas fui completamente surpreendido por aquilo com que ela se comprometia a fazer a cada dia, a seriedade com que ela encarava o trabalho, a forma dedicada e discreta como ela tentava alcançar os seus objetivos, e depois como ela voltava a esforçar-se em dobro", nota.

"Ela continua a ser a pessoa mais trabalhadora com quem me cruzei nesta área", defende.

Por outro lado, Affleck não deixou de elogiar a imagem de Jennifer, que parece não mudar com a passagem dos anos. "Onde é que ela guarda a fonte da juventude?", questionou.

