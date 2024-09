Jennifer Lopez e Ben Affleck foram ‘apanhados’ em público pela primeira vez desde o anúncio de que se iam divorciar.

O ex-casal foi visto com os filhos no Beverly Hills Hotel, na Califórnia, no sábado, de acordo com a imprensa norte-americana.

“Ben e Jlo estão neste momento no Polo Lounge, no Beverly Hills Hotel, de mãos dadas e a beijarem-se. Os miúdos estão com eles, mas numa mesa separada”, disse uma fonte à Page Six.

O par também foi fotografo a ter o que aparentava ser uma conversa acesa num veículo estacionado no exterior do edifício.

De acordo com a Page Six, Jennifer tinha o anel de noivado no dedo mindinho.

Também a ex-companheira de Ben, Jennifer Garner, foi vista a deixar o local com os filhos que têm em comum: Seraphina, de 15 anos, e Samuel, de 12.

Recorde-se que, há cerca de um mês, a cantora pediu o divórcio, no mesmo dia em que o casal comemoraria o segundo aniversário do seu casamento, que ocorreu a 20 de agosto de 2022, na Geórgia. Em causa estariam “diferenças irreconciliáveis”.

O documento deu ainda conta de que o par estava separado desde 26 de abril.