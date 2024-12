A atriz e modelo Karen Gillan foi vista pela primeira vez depois de ter dado à luz o primeiro filho.

De acordo com o Daily Mail, a artista foi fotografada em Los Angeles, na segunda-feira, e estava a empurrar o carrinho do bebé, fruto do casamento com Nick Kocher.

Na ocasião, a mamã estava com um look casual, composto por um vestido longo verde com gola alta, que combinou com um casaco de ganga e ténis brancos. O visual ficou completo com um chapéu e óculos escuros.

