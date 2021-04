Se ainda fosse vivo, Pedro Lima teria completado 50 anos de vida ontem, dia 20 de abril. A data foi evidenciada por alguns familiares e amigos mais próximos nas redes sociais e foi precisamente disso que Júlia Pinheiro falou no seu programa.

"A morte do ator Pedro Lima apanhou-nos de surpresa no passado dia 20 de junho, logo pela manhã. Uma manhã triste que ficará para sempre na memória de todos. Público, colegas, amigos, mas sobretudo na memória da família, naturalmente", notou a apresentadora.

De seguida, Júlia leu as mensagens da mulher do artista, Anna Westerlund e ainda de Liliana Campos, uma amiga muito próxima do ator.

