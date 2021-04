Pedro Lima completaria esta terça-feira, 20 de abril, o seu 50.º aniversário e a data está a ser destacada por várias caras conhecidas da televisão e do espetáculo. Ana Brito e Cunha, colega e amiga de longa data do ator, não foi exceção e dedicou-lhe emotivas palavras com uma publicação na sua página de Instagram.

A atriz recordou-o como um ser humano "tão bonito, por dentro e por fora, e tão bom amigo", e falou ainda do companheirismo que os unia.

"Pisei palcos contigo, partilhei ecrãs, alegrias e choros, e tinhas sempre bons conselhos, sempre pronto ao diálogo das diferenças sem nunca julgar. Parabéns, meu bom amigo. Sentimos muitas saudades tuas, mas hoje o céu está em festa e a terra celebra-te", rematou.

