Para Ana Brito e Cunha esta quinta-feira, 22 de maio, é um dia que traz muita nostalgia.

A sua mãe, Ana Espírito Santo, completaria mais um aniversário. "Parabéns à melhor mãe do mundo que tenho a sorte de ser a minha. Alegrem-se os céus e a terra, hoje há festa no céu", escreveu a atriz na legenda da partilha que fez no Instagram onde mostrou várias imagens da progenitora.

Ana Espírito Santo morreu em 2018, aos 75 anos, vítima de doença prolongada.

