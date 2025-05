O espetáculo 'Escolhas' foi cancelado este sábado, dia 10 de maio, devido ao dérbi entre o Benfica e o Sporting. Isto por causa das "proibições de circulação", como foi comunicado numa nota enviada às redações.

"Informamos que, devido às proibições de circulação, ao corte dos acessos e fecho das estações metropolitanas mais próximas associadas aos possíveis festejos do campeão nacional de futebol 2025, e por motivos de segurança a apresentação do espetáculo 'Escolhas' prevista para sábado, 10 de maio, no Teatro Villaret, será cancelada", começaram por anunciar.

"A todos(as) os portadores de bilhete para esta data, informamos que poderão solicitar o reembolso ou a troca para outra sessão, nos respetivos pontos de venda físicos ou online", informaram ainda.

Na mesma nota, a Força de Produção revela que "entrou em contacto com a divisão de trânsito da PSP", a qual comunicou: "[...] A implementação deste recinto levará, a partir das 17h30, ao encerramento de estações do metropolitano para entrada e saída de passageiros, nas estações de Picoas, Marquês de Pombal, Parque e Avenida.

A partir das 15h30 (existindo festejos, até ao final dos mesmos; não existindo, estes condicionamentos terminam pelas 23h00): Túnel do Campo Grande, […] Saldanha, […] Eixo Entrecampos/Marquês de Pombal."

Por fim, escreveram: "A Força de Produção é completamente alheia a esta decisão e lamenta o sucedido."