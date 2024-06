Jonnhy Depp será Satanás no novo filme de Terry Gilliam. A garantia foi dada pelo realizador em declarações à revista 'Première'.

'The Carnival at the End of Days' é uma comédia que terá Jeff Bridges no papel de Deus. Do elenco fazem ainda parte Adam Driver e Jason Momoa, apesar de os seus papéis ainda não serem conhecidos.

Segundo o realizador o filme é "uma comédia onde Deus decide destruir a Humanidade e o único que nos tenta salvar é Satanás, porque precisa de ter gente no Inferno ou fica sem trabalho”.

"Será muito engraçado para aqueles que gostam de se sentir ofendidos", afirmou ainda Gilliam. O início das filmagens está previsto para janeiro de 2025.

