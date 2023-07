Joana Marques é mais uma adepta da prática de padel, a modalidade desportiva que nos últimos anos se tem tornado uma das mais procuradas.

A humorista reúne-se regularmente com três amigas para jogar e parece que tem jeito, a avaliar pelo texto que Vanessa Barros Cruz, com quem Joana faz dupla, escreveu no Instagram.

"Fim de época. Como sou pessoa educada, prefiro não entrar em disputas sobre quem ganhou... quem perdeu. O importante é a amizade, o companheirismo. Joana, foi bom vencer isto contigo", fez notar a coordenadora do 'Dois Às 10'.

