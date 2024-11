quero muito mais e é para isso que trabalho todos os dias

Como começaste a jogar padel e o que te levou a optar por este desporto, tendo em conta que também já jogaste ténis de alta competição?

Joguei ténis de competição durante muitos anos. Quando jogava ténis, fui convidada por um tio que vivia em Bilbau para experimentar jogar um torneio, onde joguei com a minha mãe. Foi a minha rampa de lançamento! Depois disso, continuei com a competição de ténis e, passados uns anos, tive que desistir (por vários motivos) e resolvi ir para a faculdade estudar que sempre foi uma obrigatoriedade na minha cabeça, ter um curso superior. Tirei o curso de Fisioterapia em Alcoitão e no meu último ano, em 2018, comecei a jogar padel de competição e aí o bichinho da competição voltou-se a apoderar de mim, até hoje que é a minha vida!

Encontras-te no top 10 (9º lugar) do ranking de melhores jogadoras do mundo desta modalidade. De que forma esta posição influencia o teu dia a dia e a tua forma de estar na vida?

É sem dúvida um orgulho poder estar entre as melhores do mundo, mas quero muito mais e é para isso que trabalho todos os dias!

Gosto de me sentir bem e confortável

Que importância dás ao descanso e como te recuperas após uma semana intensa de treinos ou torneios?

O descanso para mim é fundamental, principalmente quando temos tantas semanas seguidas de competição. Durmo diariamente 8h30 no mínimo, a juntar a isso, uma alimentação saudável e equilibrada, sessões de fisioterapia, trabalho mental. Tudo ajuda a recuperar e a estar equilibrada a todos os níveis, físicos e mentais.

E como defines o teu estilo fora de campo? O que gostas de vestir?

Sou uma pessoa bastante simples, pouco vaidosa… Gosto de me sentir bem e confortável e não adoro dar nas vistas.

E como gostas de passar o teu tempo livre? Tens algum hobby ou paixão fora do padel que te ajude a desligar do desporto?

Gosto de estar com a minha família, com os meus amigos, aproveitar a cidade maravilhosa de Lisboa e as praias incríveis que temos, passear o meu príncipe Balu (grand danois).

Por vezes não é nada fácil

Como equilibras a tua vida pessoal com a tua carreira desportiva?

É uma gestão difícil que tive de aprender a fazer e que, hoje em dia, estou habituada e faz parte. Por vezes não é nada fácil, mas, quando se quer muito, temos de conseguir e o foco principal tem de ser apenas um.

Recentemente, tornaste-te embaixadora da Beefeater, que conta com uma versão sem álcool do seu gin a pensar em quem procura conviver com os amigos e prefere não consumir bebidas alcoólicas. Fazes parte deste grupo de pessoas ou costumas beber bebidas com álcool?

Não sou pessoa de beber regularmente e, dada a minha profissão, não podia ser de outra maneira, obviamente. Claro que, quando estou de férias, num momento mais especial ou em ambiente mais descontraído com amigos, um copo sabe sempre bem! Com Beefeater 0.0, o cuidado que tenho pode mudar ligeiramente e torna-se mais fácil beber um copo de vez em quando.

E tens algum cocktail favorito (com ou sem álcool) que gostes de desfrutar com os teus amigos?

O gin é a minha bebida preferida!

Com que bebida gostas de celebrar as tuas vitórias?

Beefeater.

Existir este equilíbrio é fundamental

Tens algum conselho para manter o equilíbrio entre trabalho árduo e momentos de descontração?

Como tudo na vida, tentar ser o mais profissional possível quando estou em momentos de trabalho, treinos e torneios, e desconectar ao máximo disso quando estou em momentos de lazer com a minha família e amigos. Existir este equilíbrio é fundamental.

Vês alguma semelhança entre os valores da Beefeater e a tua forma de encarar o padel e a vida?

Sem dúvida! Beefeater, para mim, é a melhor marca de gin e eu estou a trabalhar para lá chegar!

Na tua opinião, o que é que torna a Beefeater uma marca especial para os teus fãs e para o público do padel?

O Padel é um desporto muito social e com cada vez mais adeptos e praticantes, onde existe muito convívio que é uma das razões que torna este desporto tão viciante, no bom sentido. É sempre um tempo muito bem passado para quem o faz por lazer. Nada como terminar um jogo entre amigos e prolongar este bom momento. Beefeater é, sem dúvida, a minha escolha na hora de comemorar vitórias!