Georgina Rodríguez tem estado empenhada nos jogos de padel, e mostra muitas vezes aos seguidores esses momentos.

E tudo indica que esta segunda-feira, 7 de abril, tenha sido dia de praticar novamente a modalidade, tendo-se mostrado com uma raquete na mão e um look no qual se pode inspirar.

A companheira de Cristiano Ronaldo destacou-se com um conjunto em tons de rosa, composto por saia calção e um top curto, da Alo Yoga, que custa 210 euros (130 euros a saia e 80 euros o top). O visual ficou completo com ténis e meias em tons de branco.

Apesar de as peças da companheira de Cristiano Ronaldo não estarem acessíveis a todas as carteiras, pode sempre inspirar-se neste look de Georgina Rodríguez para um treino ou jogo de padel (ou outro desporto).

© Instagram_georginagio

