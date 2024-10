A Novex, do grupo brasileiro de produtos capilares, está a promover a consciencialização e o cuidado com a saúde capilar e o bem-estar dos cabelos no âmbito do "Outubro Rosa".

Em paralelo, a marca está a apoiar de forma ativa uma campanha que destaca a importância do autoexame e dos cuidados com a saúde das mulheres, tendo escolhido a Associação Portuguesa de Apoio à Mulher com Cancro de Mama (APAMCM), uma entidade com 25 anos de existência, como beneficiária de 10% do valor de todas as vendas realizadas este mês no e-commerce e no seu marketplace.

Joana Cruz é uma das embaixadoras da Novex neste mês e já partilhou um vídeo onde mostra como utiliza os produtos da marca para cuidar dos caracóis que surgiram no seu cabelo após o tratamento oncológico.

“O nosso lema na Embelleze é transformar vidas através da beleza. O Outubro Rosa é uma oportunidade para apoiarmos as mulheres que, na luta contra o cancro, perderam o cabelo e que viram a sua autoestima ser afetada, estando a lidar com um cabelo que, muitas vezes, nasce bem diferente do que costumava ser", comenta, em comunicado, Vivian Santalucia, diretora geral da Embelleze em Portugal.

"A escolha da Joana Cruz como embaixadora encaixa-se perfeitamente nesta abordagem, porque ninguém melhor que ela pode transmitir esta mensagem otimista que procuramos passar", acrescenta a diretora. "A Joana enfrentou este desafio com enorme força e hoje é um exemplo e uma inspiração para outras mulheres", conclui.

Os produtos sugeridos para esta campanha são a Queratina Brasileira, Meus Cachos, Powermax, Colagénio e Longo Poderoso.

Já pensou ser embaixadora desta marca?

Halloween Halloween créditos: Foto de Thirdman: https://www.pexels.com/pt-br/foto/dia-das-bruxas-halloween-rosas-vermelhas-superficie-de-madeira-7615083/

Visto que este também é o mês do Halloween — e porque diversão é igualmente precisa —, a Novex está a promover uma campanha interativa.

Ao longo da segunda quinzena do mês, entre os dias 15 e 30 de outubro, quem quiser ser rosto da marca pode criar um penteado temático e partilhá-lo nas redes sociais. Para ficarem habilitadas ao título de Embaixadora da marca durante os meses de novembro e dezembro e receberem um kit mensal da Novex ao longo de quatro meses, as candidatas devem criar os penteados com produtos desta marca.

Os penteados devem ser partilhados em formato vídeo no Instagram e no Tiktok acompanhados pela hashtag #DesafioHalloweenNovex. As concorrentes deverão ainda fazer collab com a conta da Novex . Os vídeos devem mostrar a criação do penteado e o resultado final. Será ainda importante, as utilizadoras fazerem repost das stories.

O conteúdo com maior interação (likes e comentários) durante o período será o vencedor.

Os produtos sugeridos para esta campanha são todas as famílias de Creme de pentear, Gelatinas e Manteigas. Os leave-ins são finalizadores sem enxágue, que deixam os cabelos mais fortes e saudáveis, além de proteger os fios do calor e evitar danos como pontas duplas. Já as manteigas capilares, por serem ricas em óleo, atuam na reparação de cabelos danificados. Por fim, as gelatinas são ideais para definir os caracóis e dar volume aos cabelos, permitindo uma fixação leve porém duradoura, que evita o frizz e deixa o cabelo com um aspeto saudável e vibrante.