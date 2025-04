É oficial, o pistácio é a grande sensação do momento e promete continuar a dar que falar. Depois de diferentes marcas europeias criarem as suas versões do famoso chocolate do Dubai, o fruto seco, estrela das sobremesas do Médio Oriente, como a baklava, também está a fazer nascer novos produtos de beleza como a recente máscara de gelato de pistácio da Novex.

A novidade é a aposta desta especialista em cuidados capilares brasileira para esta primavera por oferecer "oito benefícios como o efeito lamelar (brilho reluzente logo na primeira aplicação), hidratação intensa, revitalização imediata da raiz até as pontas para além de controlo do frizz e de um delicado toque de seda aos fios".

Para além da máscara que contém o " ingrediente da moda" e "ainda dentro do espírito de transformação da estação", a marca lança igualmente os Shots NHR: "máscaras capilares em pequenos formatos de cápsulas em que cada uma contribui com um efeito diferente: Óleo de Argão para nutrição, Hialurónico (Powermax) para hidratação e Broto de Bambu para fortalecer os fios".

Dada a aproximação da Páscoa e para celebrar a ocasião, a marca está a promover no site Embelleze da Europa uma "caça aos ovos" virtual. Deste modo, quem visitar a página da empresa e encontrar ovos pode ganhar um cupão de desconto, um produto ou um brinde.