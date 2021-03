Joana Aguiar está separada de Miguel Marques, com quem namorava desde 2019. A atriz de 22 anos, que atualmente brilha na telenovela "Amor amor", exibida nos serões da SIC, deixou de o seguir nas redes sociais e apagou todas as fotografias que tinha com o ex-namorado nos seus perfis, ao contrário dele, que mantém fotos e vídeos. O fim do relacionamento não apanhou, no entanto, os amigos do casal desprevenidos. "As coisas não andavam bem desde o verão", garante uma colega.

"É verdade. Foi cada um para seu lado", confirmou também fonte próxima da artista à revista TV Guia. A brilhar como Sandra Pereira, a melodramática cantora popular Sandy, na telenovela "Amor amor", Joana Aguiar é uma das intérpretes que mais se tem destacado na produção e também uma das mais animadas. "Ela anda divertida e ainda bem. Além de ser uma ótima atriz, é uma das pessoas mais bem-dispostas do elenco", garantiu ainda um dos colegas da artista à publicação.