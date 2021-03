Vive em Viena, na Áustria, para onde se mudou depois de ter emigrado para Praga, na República Checa, mas é em Portugal que pretende triunfar nos próximos meses. Cândida Batista, que nasceu no Rio de Janeiro, no Brasil, há 38 anos, formou-se em 2006. Foi chef de cozinha em vários restaurantes e chegou a trabalhar com o prestigiado cozinheiro e empresário britânico Gordon Ramsay e com Konstantin Filippou, chef austríaco com ascendência grega, proprietário de um luxuoso restaurante com duas estrelas Michelin.

A brasileira, que tem duas contas no Instagram, é uma das concorrentes do novo concurso de culinária da SIC, a versão portuguesa de "Hell's kitchen", apresentado por Ljubomir Stanisic, que estreia no próximo domingo. Antes de ser cozinheira, Cândida Batista foi modelo. Chegou a posar nua para a Playboy e não se arrepende. "É importante que as pessoas entendam que os atributos físicos não afetam o talento de ninguém", defendeu em entrevista a uma revista. Nas suas redes sociais, não faltam fotos sensuais.