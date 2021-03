Ana Rita Clara prepara-se para voltar ao pequeno ecrã na TVI. A apresentadora de televisão e atriz de 42 anos, afastada da SIC Mulher há um ano e meio, é a produtora de um novo documentário sobre atividades profissionais, que será transmitido em episódios. O registo documental foi adquirido pela estação de televisão de Queluz de Baixo nas últimas semanas. As gravações arrancam muito em breve. "A Ana Rita Clara não foi contratada pela TVI", revelou, no entanto, à TV 7 Dias, fonte ligada ao canal.

"Ela vendeu, sim, um produto à estação", avança ainda um colaborador da emissora à revista. Antigo rosto do popular talk show "Faz sentido", a artista, que foi uma das protagonistas do filme "Sei lá", a adaptação ao grande ecrã do livro de maior êxito da escritora Margarida Rebelo Pinto, é a autora e produtora do novo formato documental comprado pela TVI, ainda sem data de estreia prevista. "Foi tudo negociado com a direção de programação, liderada pelo Nuno Santos. Os documentários de 25 minutos serão transmitidos ao fim de semana", confidencia ainda fonte do canal.

Apesar de poder vir a surgir brevemente nos ecrãs da TVI, Ana Rita Clara não é, no entanto, um dos novos rostos da estação. Nos últimos meses, para além de Leonor Poeiras e Fátima Lopes, a emissora também perdeu Isabel Silva, mas a contratação do antigo rosto da SIC Mulher não está, neste momento, a ser equacionada. "Isso não foi sequer falado", garante a mesma fonte. "O número de episódios estará subjacente ao sucesso que o projeto venha a ter", acrescenta ainda fonte próxima da direção da TVI.