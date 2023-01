Jessica Athayde falou publicamente sobre a reconciliação com Diogo Amaral em entrevista ao programa 'Júlia', conduzido por Júlia Pinheiro.

Questionada sobre os desafios necessários para que ambos decidissem voltar a apostar na relação, Athayde explicou:

"É muito trabalho emocional, é desafiante. E às vezes ainda é [desafiante]. Nunca escondi, sempre fui muito aberta sobre isto e toda a gente sabe da doença que o Diogo tem, mas que está ótimo. Para mim é um orgulho vê-lo da forma como está. Gosto mais dele agora do que gostava antes".

A atriz admite que frequentou grupos de apoio para aprender a lidar com a adição e perceber os 12 passos. "É muito importante compreender que é uma doença e era uma coisa que eu não sabia. Eu achava que não, na realidade não achava muita coisa. Via como um problema, via com desdém, via como uma decisão. E não é uma escolha", explicou.

"Qualquer adição, seja qual for, é uma doença. Tive de compreender isso e a partir daí compreender que é para a vida inteira... atenção, mas anorexia nervosa também", reforçou, lembrando a doença crónica, distúrbio alimentar, que também a afeta.

"Há uma compreensão que não tinha, que tive de perceber e foi muito importante a forma como estive acompanhada pela minha psicóloga, por uma psicóloga aconselhada diretamente pela clínica para compreender tudo, e a partir daí as coisas tornam-se mais fáceis de perceber. Perdoar, esquecer, isso já é outra coisa, já demora muito mais tempo. Mas eu acredito, como a Mariama dizia: o que interessa é o amor", terminou.

Jessica Athayde e Diogo Amaral, que têm um filho em comum, Oliver, de quatro anos, separaram-se ainda antes do nascimento do menino. A mais recente reconciliação foi assumida recentemente, em outubro de 2022.

