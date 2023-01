Jessica Athayde esteve esta terça-feira, dia 17 de janeiro, à conversa com Júlia Pinheiro no programa da tarde da SIC. Foi aí que, entre outro temas, falou sobre a relação com Diogo Amaral, sem esquecer os desafios vividos desde que foi mãe.

A atriz explicou que nos momentos em que precisa de descansar vai sozinha para um hotel e, em alguns dos casos, é mesmo o companheiro que a surpreende com uma reserva.

"De vez em quando o que eu faço é que vou dormir fora de casa para poder dormir uma noite inteira. O Diogo, que é muito querido, às vezes, volta e meia, marca-me um hotel para eu ir dormir sozinha", contou Jessica.

"Acho tão bonito", respondeu Júlia Pinheiro.

