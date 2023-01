Jessica Athayde deu tudo de si na última emissão do programa 'Vale Tudo', da SIC... tanto que precisou de ser assistida por um elemento da equipa depois de ter caído durante a emissão em direto.

"Comecei armada em boa e no primeiro minuto do cenário inclinado lixei logo o pé", confessou a atriz através das redes sociais.

"[...] Passei o resto do programa em sofrimento", disse ainda através um vídeo, no qual lamenta não conseguir, devido à lesão, começar a semana no ginásio como tinha planeado.

"Diria que que é PDI [pu*** da idade]. Obrigada ao querido Tiago que me assistiu. Agora tenho uma ligadura para fazer companhia às nódoas negras. Que chatice! Logo esta semana que ia voltar a treinar", pode ler-se na legenda de um conjunto de fotografias que documentaram a sua queda.

Leia Também: Ainda não viu? Eis a queda épica de Rui Unas no programa 'Vale Tudo'