Diogo Amaral protagonizou um dos momentos mais marcantes da gala 'Super Estrelas' deste domingo, dia 25 de agosto.

O ator surpreendeu tudo e todos - inclusive a noiva, Jessica Athayde, uma vez que é uma das juradas do programa - ao interpretar um dos maiores sucessos de Céline Dion, 'My Heart Will Go On'.

Conforme poderá ver neste vídeo (a partir do minuto 1:18:56), Diogo deixa Jessica às gargalhadas quando surge em palco.