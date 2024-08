Diogo Amaral utilizou a sua conta de Instagram para partilhar oito fotografias dos momentos mais marcantes dos últimos dias. E, claro, a surpresa que fez à noiva Jessica Athayde está em grande destaque.

O carrossel de fotografias que partilhou com a legenda “Cenas dos últimos episódios…” abre com uma fotografia sua, disfarçado de Celine Dion nos bastidores do programa 'Super Estrelas', seguido de uma imagem da reação da sua noiva.

No programa de domingo, Diogo Amaral apareceu como convidado surpresa a cantar 'My Heart Will Go On', um dos maiores sucessos de Céline Dion, levando o júri, do qual faz parte Jessica Athayde, e o público às gargalhadas.

Na mesma publicação, Diogo Amaral partilha fotografias do ensaio para esta atuação, assim como momentos protagonizados por 'Célia' (nome que dá a Jessica), e pelo filho que têm em conjunto.

No final da legenda das fotografias, o ator pergunta aos seguidores: "Qual é que gostas mais?"

"Foto 1, adoro", respondeu uma seguidora. "Diogo, ficas bonito de mulher! Força aí nessas surpresas", escreveu outra.

Relembre o vídeo da surpresa de 'Celina Dion' para Célia (a partir do minuto 1:18:56).

Leia Também: Diogo Amaral deixa Jessica Athayde em 'choque' ao imitar de Céline Dion